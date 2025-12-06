إزالة التعديات والاشغالات بمدن أسوان وإدفو ودراو

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالإستمرار فى تكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، وكذلك الإشغالات المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم قامت الحمله المكبره بنطاق حي الصداقه الجديده بتنفيذ عدد 6 حالات بمساحه 1600 م2 ، وأيضاً 3 حالات في المهد بمساحه 800 م2 ، بالإضافة إلى حالة أخرى بمساحة 200 م2.

تم ذلك بمشاركة قوات الأمن التابعة لمديرية أمن أسوان بقيادة محمد ممدوح مساعد مدير الامن ، ونواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالمجلس مدعومين بالمعدات الثقيلة.

جهود متنوعة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة العميد زهجر سليمان بإزالة 7 حالات تعدى بمساحة 2232 م2 ، بنطاق قرى وادى الصعايدة والقنان وذلك وسط مشاركة لقوات الأمن ، وممثلى جهات الولاية المختصة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإزالة 149 حالة إشغال طريق بمختلف الأسواق والميادين و شوارع المدينة ، من أجل تسهيل الحركه المرورية أمام المشاة و السيارات مع تفريغها من العشوائية حيث تم ضبط ورفع عدد من الموازين وأسطونات البوتوجاز والفاترين والأستندات والتربيزات والكراسى.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنظيم حملة أسفرت عن إزالة 85 حالة إشغال ثابت ومتحرك ، وأيضاً تم فتح شارع السويقة ورفع إشغالات مواد بناء لتسهيل حركة المواطنين والمركبات .