مطالبات بتحرك تشريعي لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تجاوزات المدارس
محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان الركن الأمريكي بمكتبة مصر العامة| صور
جنازة مهيبة من "قناة السويس"| أول صورة للطفل زياد ضحية معدية بورسعيد.. وشهود عيان: كان في خروجة مع صحابه
ولّع الدنيا.. أحمد شوبير يشيد بـ أداء أستون فيلا أمام أرسنال
رمز نصر أكتوبر .. "دولة التلاوة" يكرم الشيخ محمد أحمد شبيب سفير العالم الإسلامي
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيب
ليه عملتوا كدا | تصريح مؤثر من أصالة عن حقيقة طلاقها
رئيس الوزراء اللبناني: حزب الله وافق على اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يحصر السلاح بيد قوات الدولة
الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 2 آخرين بقضية خلية جبهة النصرة الثانية
طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق
التعاون الإسلامي تدين مخطط فتح رفح باتجاه واحد.. وتؤكد: التهجير القسري جريمة حرب
500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يكلف معاونه بمتابعة مشروع إحلال خطوط مياةشرب بالصداقةالجديدة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه بداية من يناير الماضى تم وضع حلول جذرية ضمن مشروعات الخطة العاجلة بإعتمادات مالية وصلت إلى 500 مليون جنيه عقب إعتماد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور شريف الشربينى لها لتحسين خدمات المياه والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى فى أحد أهم القطاعات الحيوية. 

وفى ظل حرص المحافظة المستمر لتحسين كفاءة الشبكات وإستدامة خدمات مياه الشرب لتوفير حياة كريمة للمواطنين تواكباً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن. 

مياه الشرب

وأشار المحافظ إلى أنه من بين هذه المشروعات مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة الصداقة الجديدة بقطر 24 بوصة والمغذى للمنطقة بالكامل على عمق 2 متر تقريباً حيث تم إعادة ضخ المياه عقب إنتهاء الأعمال منذ الساعة السادسة من صباح اليوم. 

وفى هذا الإطار فقد قام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ برفقة المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بالمرور والمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بالمرحلة الرابعة بطول 200 متر حيث تم الإنتهاء من المراحل الأولى بطول 800 متر، والثانية بطول 500 متر، والثالثة بطول 700 متر .

وذلك للحفاظ على إستمرارية ضخ المياه بمنطقة الصداقة الجديدة وتخفيف الأعطال بالشبكات والخطوط الخاصة بها، مع تقليل فرص الإنقطاع لخدمة أهالى المنطقةعلى الوجه الأكمل.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

روسيا

دبلوماسي: العقوبات الغربية بلا أثر إيجابي وموسكو تُدرك أهدافها الحقيقية

أمريكا

خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا تفجر انقساما حادا في واشنطن

الدواجن

أسعار الدواجن بين ثبات المزارع وقلق المنتجين.. أرباح للمستهلك وخسائر لُلمربّين

بالصور

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

