محافظ أسوان يكلف معاونه بمتابعة مشروع إحلال خطوط مياةشرب بالصداقةالجديدة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه بداية من يناير الماضى تم وضع حلول جذرية ضمن مشروعات الخطة العاجلة بإعتمادات مالية وصلت إلى 500 مليون جنيه عقب إعتماد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور شريف الشربينى لها لتحسين خدمات المياه والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى فى أحد أهم القطاعات الحيوية.

وفى ظل حرص المحافظة المستمر لتحسين كفاءة الشبكات وإستدامة خدمات مياه الشرب لتوفير حياة كريمة للمواطنين تواكباً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

مياه الشرب

وأشار المحافظ إلى أنه من بين هذه المشروعات مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة الصداقة الجديدة بقطر 24 بوصة والمغذى للمنطقة بالكامل على عمق 2 متر تقريباً حيث تم إعادة ضخ المياه عقب إنتهاء الأعمال منذ الساعة السادسة من صباح اليوم.

وفى هذا الإطار فقد قام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ برفقة المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بالمرور والمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بالمرحلة الرابعة بطول 200 متر حيث تم الإنتهاء من المراحل الأولى بطول 800 متر، والثانية بطول 500 متر، والثالثة بطول 700 متر .

وذلك للحفاظ على إستمرارية ضخ المياه بمنطقة الصداقة الجديدة وتخفيف الأعطال بالشبكات والخطوط الخاصة بها، مع تقليل فرص الإنقطاع لخدمة أهالى المنطقةعلى الوجه الأكمل.