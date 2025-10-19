الرئيس السيسي: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام لكن التحدي كبير قوي

أقسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قائلا: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام قوى لكن التحدى كبير قوى ولا بد إننا نجتهد ونعمل أقصى جهد بيكم إنتم بتحملكم والله أنا مش بجامل بيكم لازم نعبر ظروفنا الصعبة ولا بد أن يتحسن اقتصادنا.

وأضاف الرئيس السيسي: “الكلام اللي اتقال علينا أننا لم نقم بالدور اللازم بنا، وكنا بنقول إن هم متصورين أننا نحارب، فإن مصر صاحبة ال110 مليون دلوقتي، وهناك ضيوف لنا تقدر بـ10 مليون شخص ومقدرات ومستقبل شبابنا، نضيعه من أجل فكرة أو وجهة نظر موجودة”.

وأشار: “اليوم الذي يحدث فيه اقتتال الساعة فيه تأخر البلد شهور وسنوات”.