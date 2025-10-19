الرئيس السيسي: يد الله كانت دائما مع مصر.. وما تم هو بفضل الله سبحانه وتعالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يد الله كانت دائما مع مصر وما تم هو بفضل الله سبحانه وتعالى، قائلا: «إللي إحنا فيه دا كله فضل ربنا علينا وكل الشكر ليك يا رب على دعمك وتوفيقك لينا.. متنسوش دا».

وقال أثناء الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة المنعقدة بمركز المنارة في القاهرة: كل الشرف إن ربنا يساعدنا ويكرمنا حتى في 2011 عدت عليها تقريبا أكتر من 15 عاما، و خلال الواقع الذي عايشناه ونعيشه يؤكد أن يد الله كانت موجودة مع مصر وحفظتها وعبرت بيها».

الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية الثانية والأربعين، والتي تقيمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكري الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.