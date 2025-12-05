جنات تكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار أغنية الليلة حلوة.. فيديو

كشفت الفنانة جنات، عن أسرار وكواليس أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة"، مؤكدة أن فكرة الكليب جاءت كإضافة مميزة للعمل، وبالتعاون مع الفنان الحسن عادل.

وقالت جنات لـ صدى البلد، إنها انتهت من تسجيل الأغنية وتصوير الكليب في وقت قياسي، مشيرة إلى أن الانسجام الكبير بينها وبين فريق العمل ساعد على خروج العمل بالشكل الذي تتمناه.

وأعربت جنات عن سعادتها بالتفاعل الكبير الذي حققته الأغنية فور طرحها، مضيفة: “الحمد لله على النجاح الرائع وحب الجمهور الذي يُعد الداعم الأول في كل خطوة”.

وتستعد جنات خلال الفترة المقبلة لطرح أعمال جديدة، واعدة جمهورها بالمزيد من المفاجآت الفنية.



https://youtu.be/JGKF0YC_9Eg?si=KqgrH30WCnEqPifK