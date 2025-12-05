أنغام تحتفل بنجاح حفلها أمام الأهرامات

نشرت الفنانة المصرية أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعة من الصور من حفلها الضخم الذي أقيم أمام أهرامات الجيزة، في ليلة وُصفت بأنها واحدة من أضخم حفلاتها خلال العام.

وظهرت أنغام بإطلالة فاخرة، مرتدية فستانًا مرصعًا بالترتر اللامع، بينما انعكست أضواء المسرح على خلفية الأهرامات لتمنح المشهد طابعًا بصريًا مذهلًا.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا، حيث قدمت أنغام باقة من أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وسط أجواء موسيقية ساحرة امتزجت فيها قوة الصوت بروعة المكان التاريخي.