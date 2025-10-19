الرئيس السيسي: مصر اجتازت تحديات السنوات الماضية بفضل الله وكرمه

قال الرئيس السيسي إن الوضع الذي يحيط بمصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن دليل على أن يد الله تحيط بنا وتحمينا، فهو مالك الملك وأمره نافذ.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "محدش يقدر يقف ضد إرادة الله عز وجل وعلينا أن نشكر الله عز وجل دائما على حمايته لمصر برغم من كل الظروف التي تعرضت لها البلاد".

واسترسل: مصر اجتازت كل التحديات التي واجهتها السنوات الماضية بفضل الله وكرمه، متابعا: كل بيت في مصر به شهيد أو جريح والمصريين دفعوا ثمن واضح في حماية البلاد والقضاء على الإرهاب.