قمة نارية في دوري المحترفين لكرة اليد.. تعرف علي الموعد

يترقب عشاق كرة اليد في مصر مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي الأهلي والزمالك في ديربي القاهرة، ضمن منافسات المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الرياضي 2025-2026.

وتأتي هذه المواجهة المرتقبة باعتبارها واحدة من أقوى مباريات الموسم، نظرًا لما تحمله دائمًا لقاءات القطبين من إثارة وندية داخل الملعب وخارجه.

موعد المباراة ومكان إقامتها

تُقام القمة بين فريقي اليد بالأهلي والزمالك اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الثالثة عصرًا (3:00)، على صالة الشروق بهليوبوليس. ومن المتوقع أن تشهد القمة أجواءً حماسية رغم الحضور المحدود، بعد قرار السماح بحضور 25 فردًا من مجلس إدارة كل من الأهلي والزمالك، إضافة إلى 5 إعلاميين من الاتحاد المصري لكرة اليد و20 فردًا من حكام الاتحاد.

الزمالك في الصدارة والأهلي يلاحق رغم المباريات الأقل

يدخل الزمالك المواجهة متصدرًا جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 40 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مواجهة، وتعادل في مباراة واحدة، بينما تلقى الهزيمة في مباراتين.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة، لكنه خاض 13 مباراة فقط، ونجح في الفوز بها جميعًا، ليبقى منافسًا قويًا على القمة مع أفضلية خوض لقاءين أقل من غريمه التقليدي.

قنوات البث والنقل التلفزيوني

حصلت شبكة أون تايم سبورتس على حقوق بث وإذاعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لتتيح لجميع الجماهير متابعة اللقاء المرتقب ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة اليد.

مباراة تحمل حسابات خاصة

وتُعد هذه المواجهة اختبارًا مهمًا للفريقين في سباق الصدارة، إذ يسعى الزمالك لتعزيز موقعه في القمة، بينما يتطلع الأهلي لاقتناص الفوز وتقليص الفارق، خاصة مع امتلاكه أفضلية عدد المباريات المتبقية. وفي ظل التقارب الفني بين الجانبين، تبقى الإثارة عنوانًا رئيسيًا لديربي كرة اليد دائمًا.



