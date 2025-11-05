كريم أبو ذكرى يهاجم إدارة الزمالك بعد خسارة جديدة في كرة اليد

علّق المنتج الفني كريم أبو ذكرى على خسارة نادي الزمالك الأخيرة في بطولة كرة اليد، موجّهًا انتقادات حادة لإدارة النادي، ومعتبرًا أنها من أسوأ الإدارات التي مرت على الزمالك عبر تاريخه.

وكتب أبو ذكرى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقًا”: “خسارة جديدة بخسارة بطولة جديدة للزمالك في كرة اليد، سموحة بقيادة الزمالكاوي المحترم حسين ذكي إلى نهائي السوبر، الحلول قدامنا في أولادنا زي دكتور حسين ذكي، بس لازم نجيب أسامي مجهولة لزوم المناظر والدولارات المهدرة، وما خفي كان أعظم، للأسف احنا عندنا إدارة من أسوأ الإدارات اللي دخلت الزمالك عبر التاريخ".





ونشر الناقد الرياضي خالد طلعت عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك منشورًا أعلن فيه عن مفاجأة في بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، حيث كشف أن فريق سموحة نجح في الفوز على الزمالك بنتيجة 29 – 28 في الدور قبل النهائي للبطولة.

وكتب خالد طلعت في منشوره: “في مفاجأة مدوية .. سموحة يهزم الزمالك في قبل نهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد بنتيجة 29-28 ويطيح به خارج البطولة".

وتابع: "سموحة الذي يقوده نجم الزمالكالسابق حسين زكي، تأهل للنهائي وينتظر الفائز من مباراة الأهلي مع سبورتنج.”

وبهذا الفوز، يتأهل سموحة إلى المباراة النهائية منتظرًا الفائز من مواجهة الأهلي وسبورتنج لتحديد بطل النسخة الحالية.