اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب
اشتعال حافلة جماهير برشلونة بالنيران قبل مواجهة كلوب بروج
محمد علي اتظلم تاريخيًا.. «الفقي»: السادات أكثر الرؤساء اهتمامًا بالتاريخ.. ومبارك لم يكن معنيًا بذلك
ترامب يتحدث عن انضمام السعودية المحتمل لاتفاقيات أبراهام.. ويؤكد استمرار وقف إطلاق النار بغزة
أشرف عبد الباقي ينعي أحمد عبد الله: من أجمل الناس اللي اتعرفت عليهم
مصر تقترب من الاكتفاء الدوائي.. عوض تاج الدين: 94 % من الأدوية التي نستخدمها مصنعة بمصر
البابا تواضروس يتأمل في قصة شفاء نعمان: الفتاة الأسيرة نموذج للإيمان رغم الألم
التشغيل خلال أيام| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
لسه عندي شروط.. شيماء سعيد تكشف حقيقة رجوعها لإسماعيل الليثي
حقيقة عودة يورجن كلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي
صرح ثقافي حضاري.. خبير أثري يكشف مفاجأة عن الدرج العظيم بالمتحف الكبير
زيارة رعوية مملوءة بالحب والأبوة من البابا تواضروس لشعب مدينة الأمل | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كريم أبو ذكرى يهاجم إدارة الزمالك بعد خسارة جديدة في كرة اليد

مباراة الزمالك وسموحة
مباراة الزمالك وسموحة
يارا أمين

علّق المنتج الفني كريم أبو ذكرى على خسارة نادي الزمالك الأخيرة في بطولة كرة اليد، موجّهًا انتقادات حادة لإدارة النادي، ومعتبرًا أنها من أسوأ الإدارات التي مرت على الزمالك عبر تاريخه.

وكتب أبو ذكرى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقًا”: “خسارة جديدة بخسارة بطولة جديدة للزمالك في كرة اليد، سموحة بقيادة الزمالكاوي المحترم حسين ذكي إلى نهائي السوبر، الحلول قدامنا في أولادنا زي دكتور حسين ذكي، بس لازم نجيب أسامي مجهولة لزوم المناظر والدولارات المهدرة، وما خفي كان أعظم، للأسف احنا عندنا إدارة من أسوأ الإدارات اللي دخلت الزمالك عبر التاريخ".


 

ونشر الناقد الرياضي خالد طلعت عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك منشورًا أعلن فيه عن مفاجأة  في بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، حيث كشف أن فريق سموحة نجح في الفوز على الزمالك بنتيجة 29 – 28 في الدور قبل النهائي للبطولة.

وكتب خالد طلعت في منشوره: “في مفاجأة مدوية .. سموحة يهزم الزمالك في قبل نهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد بنتيجة 29-28 ويطيح به خارج البطولة".

وتابع: "سموحة الذي يقوده نجم الزمالكالسابق حسين زكي، تأهل للنهائي وينتظر الفائز من مباراة الأهلي مع سبورتنج.”

وبهذا الفوز، يتأهل سموحة إلى المباراة النهائية منتظرًا الفائز من مواجهة الأهلي وسبورتنج لتحديد بطل النسخة الحالية.

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

دونجا

رغم إيقافه في السوبر ..نبيل دونجا يسافر إلى الإمارات لمؤازرة الزمالك أمام بيراميدز

الإسماعيلي

مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد يتسلم مهامه رسميا ويتخذ أول قراراته

أيمن الشريعي

أيمن الشريعي يفوز برئاسة نادي إنبي لدورة جديدة لأربع سنوات

طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

