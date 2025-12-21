قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ما تشهده مراكز الشباب من أنشطة وبرامج متنوعة يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، قائلا: إن الرياضة والأنشطة الشبابية تمثل ركيزة أساسية لبناء شخصية متوازنة وقادرة على المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المديرية مستمرة في تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التي تستهدف تنمية المهارات الحياتية والثقافية والرياضية للشباب.

وقد نفذت مراكز شباب العبسي والعزيزية بمنيا القمح تدريبات برنامج "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية، بمشاركة (١٥٠ ) شاباً وفتاة حيث ركزت التدريبات على تطوير مهارات التخطيط والعمل الجماعي وبناء الشخصية الإيجابية.

واستضاف مركز التنمية الشبابية ببلبيس ومركز شباب الزقازيق بحري تدريب «هاكاثون الذكاء الإصطناعي»، بمشاركة (٥٠) شاباً حيث تهدف التدريبات تعريف المشاركين بمفاهيم الذكاء الإصطناعي وأدوات تحليل النظم.

واحتفالاً بيوم المستثمر تم تنفيذ تدريبات برنامج «مشواري» لريادة الأعمال، إلى جانب برامج أندية السكان وورش حرفية، بمراكز شباب (منيا القمح – فاقوس – شيبة - الملكيين البحرية) بمشاركة ( ١٠٠) شاب وفتاة، لتعزيز مهارات العمل الحر والإنتاجية وتم تنظيم ندوات للتوعية بأخلاقيات الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي بمركز شباب الزقازيق بحري بجانب ورش تدريبية في فن الدوبلاج والشعر بمشاركة (٢٠ ) مشاركاً  بهدف تنمية الوعي والمهارات الفنية.

فيما نفذ مكتب "قادرون بإختلاف" تدريبات مراكز الفنون وتنمية الإبداع بمركزي شباب ناصر وأبو حماد  لتنمية مهارات ذوي القدرات والهمم في الأنشطة الرياضية والفنية والمشغولات اليدوية، وفق مواعيد منتظمة لضمان الإستمرارية وتم تقديم جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي مجاناً بمراكز (بلبيس – ههيا - كفر صقر- شرقية مباشر- وأبو حماد) يومياً  عدا أيام الجمعة والسبت لدعم الأطفال وأسرهم.

