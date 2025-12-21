الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ما تشهده مراكز الشباب من أنشطة وبرامج متنوعة يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، قائلا: إن الرياضة والأنشطة الشبابية تمثل ركيزة أساسية لبناء شخصية متوازنة وقادرة على المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المديرية مستمرة في تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التي تستهدف تنمية المهارات الحياتية والثقافية والرياضية للشباب.

وقد نفذت مراكز شباب العبسي والعزيزية بمنيا القمح تدريبات برنامج "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية، بمشاركة (١٥٠ ) شاباً وفتاة حيث ركزت التدريبات على تطوير مهارات التخطيط والعمل الجماعي وبناء الشخصية الإيجابية.

واستضاف مركز التنمية الشبابية ببلبيس ومركز شباب الزقازيق بحري تدريب «هاكاثون الذكاء الإصطناعي»، بمشاركة (٥٠) شاباً حيث تهدف التدريبات تعريف المشاركين بمفاهيم الذكاء الإصطناعي وأدوات تحليل النظم.

واحتفالاً بيوم المستثمر تم تنفيذ تدريبات برنامج «مشواري» لريادة الأعمال، إلى جانب برامج أندية السكان وورش حرفية، بمراكز شباب (منيا القمح – فاقوس – شيبة - الملكيين البحرية) بمشاركة ( ١٠٠) شاب وفتاة، لتعزيز مهارات العمل الحر والإنتاجية وتم تنظيم ندوات للتوعية بأخلاقيات الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي بمركز شباب الزقازيق بحري بجانب ورش تدريبية في فن الدوبلاج والشعر بمشاركة (٢٠ ) مشاركاً بهدف تنمية الوعي والمهارات الفنية.

فيما نفذ مكتب "قادرون بإختلاف" تدريبات مراكز الفنون وتنمية الإبداع بمركزي شباب ناصر وأبو حماد لتنمية مهارات ذوي القدرات والهمم في الأنشطة الرياضية والفنية والمشغولات اليدوية، وفق مواعيد منتظمة لضمان الإستمرارية وتم تقديم جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي مجاناً بمراكز (بلبيس – ههيا - كفر صقر- شرقية مباشر- وأبو حماد) يومياً عدا أيام الجمعة والسبت لدعم الأطفال وأسرهم.