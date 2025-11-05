السوبر المصري.. الدردير لـ بيراميدز قبل مواجهة الزمالك: ينتظركم الكابوس

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على المباراة القادمة بين بيراميدز والزمالك في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

وكتب الدردير: "فليكن ديربي للتاريخ.. ينتظرنا فيه المجد.. وينتظركم فيه الكابوس.. إوعي تنام يا بيراميدز".

وعقد الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها غدا بين الزمالك وبيراميدز في أبو ظبي، اليوم، في استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيره بنادي الزمالك في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، من مساء غد الخميس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

وجرى الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز طاقمه الجديد (الثالث) الأسود الكامل في الذهبي، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الزمالك طاقمه الأساسي الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

ووفقا للائحة كأس السوبر المصري للأبطال، فإنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها بنتيجة التعادل بأي نتيجة؛ سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، لحسم الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.