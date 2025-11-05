عمر جابر: الزمالك دائما المرشح الأول.. وجماهيرنا مصدر قوتنا

أكد عمر جابر لاعب نادي الزمالك، أهمية مواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الزمالك دائمًا ما يكون المرشح الأول في مثل هذه المباريات.

وأوضح اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن الفريق يسعى لتقديم أداء يليق باسم النادي وجماهيره، مضيفًا أنه ينتظر حضور جماهير الزمالك ودعمهم كما اعتاد منهم دائمًا.

وشدد عمر جابر على أن جماهير الزمالك هي مصدر القوة الحقيقي للفريق، واللاعبون مروا بظروف أصعب من قبل، ولديهم ثقة كبيرة في إسعاد الجماهير خلال هذه المرحلة.

وأضاف قائد الزمالك أن دوره في الفريق مهم ويضع مسؤولية كبيرة على عاتقه، معربًا عن سعادته بوجود جهاز فني “زملكاوي محترم ومشجعين قبل أن يكونوا مسؤولين”، بالإضافة لامتلاك الفريق لاعبين على أعلى مستوى في جميع الجوانب.

واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق أمام مواجهتين على بطولة، وهناك تركيز كبير من أجل تحقيق اللقب خلال الأيام المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً الخميس على إستاد آل نهيان بأبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

‏وأعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك عن فخره وسعادته بالتواجد في دولة الإمارات، مؤكدًا على احترامه لفريق بيراميدز قبل مواجهته غدًا في السوبر المحلي، لاسيما وأنه فريق كبير.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري:" جمهور الزمالك دائمًا يقف خلف الفريق، ومن يقف خلفه الجمهور لا يعرف الخوف، والفريق استعد بجدية لهذه المباراة، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والمنافسة بقوة على اللقب".

وأضاف عبد الرؤوف: “الزمالك يعيش ظروفا صعبة وهذا أمر واقع ولكننا سنستغل ذلك من أجل إسعاد الجماهير، وعلى مستوى الفريق نحن لا نشعر بأي أزمات، وهدفنا التتويج بالبطولة".

وتابع: “أنا لاعب ومشجع ومدرب لنادي الزمالك وأعمل على إسعاد جماهيرنا، والمهمة في هذا التوقيت صعبة فنيًا، لكني لا أشعر بالخوف.

وواصل : “عملت كمدير فني لفرق أقل من مستوى الزمالك، وإدارة فريق كبير تمنحك قوة ولا أشعر بخوف أو قلق”.

وتحدث عبد الرؤوف عن اختيار قائمة الفريق قائلًا: "عندما بدأت عملي مع الجهاز الفني كانت القائمة محددة من قبل، ولم يتم إجراء أي تعديل عليها بسبب ظروف التأشيرات والسفر".

وواصل المدير الفني قائلاً : "أعمل مع الفريق منذ أسبوع و بديل خوان بيزيرا سيتحدد في المباراة، وأثق في جميع اللاعبين".

وأضاف: " كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود، ونحترم بيراميدز ولكننا نتعامل بمكانة نادي الزمالك”.

وأشار إلى أن الله اختاره لقيادة الزمالك، معربًا عن فخره بهذا الشرف حتى لو لمدة 24 ساعة فقط.

وأضاف أن غياب البرازيلي بيزيرا عن اللقاء مؤثر، ولكن الفريق جاهز لتعويض غياب أي لاعب في ظل المنافسة على كل البطولات.

وأشار إلى أن الفوز على طلائع الجيش قبل السوبر كان مهمًا، لكن البطولات الأخرى مثل السوبر لها تعامل مختلف مع ضغط المباريات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترام بيراميدز ولاعبه فيستون ماييلي وجميع اللاعبين، وشدد على أن الزمالك جاهزًا للمنافسة على اللقب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً الخميس على إستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.