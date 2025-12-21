قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
أخبار البلد

اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تشهد المدارس الثانوية اليوم في محافظات القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية، والاسكندرية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، ومطروح ، و الوادي الجديد ، والبحر الأحمر ، عقد امتحان تجريبي لطلاب الصف الاول الثانوي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيريو 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم اختبار الطلاب اما بواسطة التابلت أو الاجهزة الموجودة في المدرسة أو أي أجهزة متاحة يمكن اتصالها ودخولها على منصة كيريو خلال الـ24 ساعة من اليوم المحدد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا الامتحان التجريبي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ، سيتم عقده غدا الاثنين 22 ديسمبر لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظات اسوان ، والأقصر ، وقنا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والمنيا ، وبني سويف ، والفيوم ، الشرقية 

بينما حددت وزارة التربية والتعليم بعد غد الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 ليتم اداء الامتحان التجريبي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظات البحيرة ، والدقهلية ، والمنوفية ، والغربية ، كفر الشيخ، دمياط ، وبورسعيد ، والسويس ، والاسماعيلية .

رابط الامتحان التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الإصطناعي على منصة كيريو

قالت وزارة التربية والتعليم ، أنه لآداء الامتحان التجريبي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي ، يقوم الطالب بالدخول على منصة كيريو الياباية بإستخدام حسابه على المنصةليجد رابط دخول الامتحان

رابط منصة كيريو يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://me-portal.qureo.education/login 

وكان قد واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.

 إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .

 التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

