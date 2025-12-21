قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الخليل ورام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 9 فلسطينيين من محافظة الخليل في الضفة الغربية، ومن بلدة سلواد شرق رام الله.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من محافظة الخليل، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، كما فتشت عدة منازل في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

وأشارت "وفا" ، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا أربعة شبان من بلدة سلواد، شرق رام الله، وذلك عقب دهم منازل ذويهم في البلدة، وتفتيشها.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء فيها، وداهمت منزلي مواطنيين دون أن يبلغ عن اعتقالات، وأغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم /الأحد/، البوابة الحديدية عند مدخل عطارة شمال رام الله؛ ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، واضطرار المواطنين لسلك طرق طويلة.



ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر سبتمبر الماضي، فإن العدد الإجمالي للحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وصل إلى 910 ما بين حاجز عسكري وبوابة، منها 83 بوابة منذ بداية العام 2025، علماً بأنه تم نصب 247 بوابة حديدية بعد السابع من أكتوبر 2023.

