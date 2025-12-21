قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الخليل ورام الله

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 9 فلسطينيين من محافظة الخليل في الضفة الغربية، ومن بلدة سلواد شرق رام الله.

 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من محافظة الخليل، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، كما فتشت عدة منازل في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

وأشارت "وفا" ، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا أربعة شبان من بلدة سلواد، شرق رام الله، وذلك عقب دهم منازل ذويهم في البلدة، وتفتيشها.


كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء فيها، وداهمت منزلي مواطنيين دون أن يبلغ عن اعتقالات، وأغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم /الأحد/، البوابة الحديدية عند مدخل عطارة شمال رام الله؛ ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، واضطرار المواطنين لسلك طرق طويلة.


ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر سبتمبر الماضي، فإن العدد الإجمالي للحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وصل إلى 910 ما بين حاجز عسكري وبوابة، منها 83 بوابة منذ بداية العام 2025، علماً بأنه تم نصب 247 بوابة حديدية بعد السابع من أكتوبر 2023.
 

قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة الخليل في الضفة الغربية بلدة سلواد شرق رام الله اعتقلت نصبت عدة حواجز عسكرية

