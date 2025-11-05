مش مستحملين صدمات تاني.. الدردير يدعم لاعبي الزمالك قبل السوبر

دعم الناقد الرياضي عمرو الدردير لاعبي الزمالك قبل مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب عمرو الدردير :"هاتوا السوبر عشان الجماهير،

هاتوا السوبر عشان إنتوا أحسن لاعيبة في إفريقيا،".

واضاف :"هاتوا السوبر عشان إحنا مش مستحملين صدمات تاني،

هاتوا السوبر عشان الواحد نفسه يفرح…

هاتوا السوبر يا رجالة ".



عقد اليوم، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري، التي تقام بين ناديي الزمالك وبيراميدز غدا في أبوظبي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيره بنادي الزمالك في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، من مساء غدا الخميس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

وتم خلال الاجتماع، على أن يرتدي نادي بيراميدز طاقمه الجديد الثالث الأسود الكامل في الذهبي، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الزمالك طاقمه الأساسي الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

ووفقا للائحة كأس السوبر المصري للأبطال، فإنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها بنتيجة التعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.