عمر جابر: الزمالك جاهز لمواجهة بيراميدز..والسوبر مفتاح المنافسة في الموسم

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللاعبين يعلمون أهمية مباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي :" جاهزون للمباراة والزمالك ينافس على لقب أي بطولة يشارك فيها، واللاعبون يدركون جيدًا أهمية اللقاء، وننتظر من الجماهير الدعم والمساندة في مباراة الغد كما عودونا في الفترة الماضية".

وتابع عمر جابر:" المشاكل التي يمر بها الزمالك تعودنا عليها، ونخرج منها متحدين بشكل أكبر، والجمهور يدعمنا باستمرار ونستطيع تحقيق المكسب في لقاء الغد والمنافسة على اللقب".

وأضاف :" دوري كقائد كبير جدًا مع الفريق، والجميع يدرك حجم المسؤولية، والفوز ببطولة السوبر سيحدد شكل المنافسة في باقي الموسم".