4 سفن تغييز.. وزير البترول يزف خبرا سارا للمصريين بشأن الغاز
أبو العينين يبحث مع رئيس هيئة الدواء فرص الاستثمار في القطاع وتوطين الصناعة
وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار
ديربي الإسكندرية .. شوط أو سلبي بين سموحة والاتحاد بكأس العاصمة
حسام حسن الأكبر سنا تسجيلا للأهداف.. أيقونة الفراعنة تعود للواجهة مع انطلاق أمم أفريقيا في المغرب
لاكتشاف الثروات التعدينية.. وزير البترول: سنبدأ في مسح جوي على مستوى الجمهورية
وزير البترول: 5 ملايين أوقية احتياطي الذهب بمنجم السكري
كندة علوش: زواجي من عمرو يوسف مغامرة كبيرة
4 ملفات حاسمة.. ماذا يحتاج الزمالك خلال فترة التوقف الدولي؟
قرعة الدور التمهيدي والثمانية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية
وزير البترول: إطلاق بوابة إلكترونية لطرح فرص الاستثمار في قطاع التعدين
ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة
حوادث

هتخرج بعد قليل.. إنهاء اجراءات الافراج عن والدة شيماء جمال| خاص

والدة شيماء جمال
والدة شيماء جمال
ندى سويفى

تنهي الأجهزة الأمنية إجراءات الافراج عن والدة شيماء جمال بعد اتخاذها كافة الاجراءات القانونية حول الاحكام الصادرة ضدها.

وكشفت مصادر عن أن والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال قامت بالمعارضة على الأحكام الصادرة ضدها وتم إعادتها لقسم الطالبية لإنهاء اجراءات الافراج عنها.

كانت أخلت النيابة العامة بجنوب الجيزة سبيل والدة الاعلامية شيماء جمال بكفالة 5 آلاف جنيه عقب التحقيق معها بتهديد محامي وصديقة ابنتها بالقتل بسلاح ناري ادعت امتلاكه.

وفي اول تعليق له على القبض على والدة الاعلامية شيماء جمال قال إبراهيم طنطاوي المحامي أنه وعلياء سلامة صديقة الإعلامية الراحلة تقدما ببلاغ عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية منذ 48 ساعة عقب مشاهدة مقطع فيديو تهددهما فيه والدة شيماء جمال

وقال طنطاوي أنه شاهد مقطع الفيديو أمس الأول وفوجئ بماجدة الحشاش والدة شيماء جمال تهدده وعلياء سلامة بالقتل بسلاح ناري تمتلكه ما دفعهما لابلاغ وزارة الداخلية حتى القي القبض عليها اليوم.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على والدة الإعلامية شيماء جمال ماجدة الحشاش، 60 عامًا، بسبب تصريحها بحيازة سلاح ناري وتهديدها باستخدامه ضد صديقة ابنتها ومحامي.

تعود البداية بعد تصريحات والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالأصول” على قناة الشمس 2، والتي ادعت خلالها حيازتها سلاحًا ناريًا مرخصًا منذ نحو 18 عامًا، ملوحة باستخدامه ضد إبراهيم طنطاوي، المحامي الخاص بالمتهم ايمن حجاج، وصديقة ابنتها علياء سلامة.

وأسفرت التحريات، عن أن المتهمة مقيمة في شارع العروبة – المريوطية – الطالبية، وسبق اتهامها في 5 قضايا متنوعة ما بين سرقة وضرب وآداب عامة بدوائر أقسام ومراكز منشأة القناطر والمعادي وعابدين، كان آخرها القضية رقم 10297 لسنة 2001 جنح المعادي "آداب عامة".

كما تبين أن المتهمة مطلوب التنفيذ عليها في قضيتين «إيصال أمانة» صادرتين عن جنح قسم مطروح، الأولى برقم 5187 لسنة 2023 حصر 2666 لسنة 2023، غيابيًا بالحبس 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه، والثانية برقم 5188 لسنة 2023 حصر 2273 لسنة 2023، غيابيًا بالحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه.

وبضبطها ومواجهتها، أقرت بعدم حيازتها أي تراخيص لحمل سلاح، وأن ما جاء بتصريحاتها كان ادعاءً بغرض التهديد، كما اعترفت بالأحكام الصادرة ضدها.
وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

والدة شيماء جمال شيماء جمال الأجهزة الأمنية الإعلامية الراحلة شيماء جمال الإعلامية شيماء جمال

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

