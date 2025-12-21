جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تستعد لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

أنهت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث قامت إدارة الجامعة بتجهيز القاعات الدراسية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء منظمة وهادئة.

وتعقد الاختبارات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، والدكتور أسامة قبيصي المشرف الأكاديمي على جامعة حلوان التكنولوجية الدولية وعميد الكلية التكنولوجية.

تجهيز القاعات وتوفير الإضاءة والتهوية

وشملت الاستعدادات تجهيز القاعات بالمقاعد المناسبة، وتوفير الإضاءة والتهوية، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة لضمان جاهزية المباني، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات التنظيمية التي تكفل انضباط الامتحانات. كما تم التنسيق بين الإدارات المختلفة لتوفير الدعم اللوجستي والإشراف الأكاديمي، بما يضمن راحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات.

وأكدت إدارة الجامعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية متكاملة، تعكس مكانة الجامعة كصرح أكاديمي رائد في مجال العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن الامتحانات ستنطلق وفق الجداول الزمنية المعلنة مسبقًا، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والشفافية.