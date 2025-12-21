لجنة الحكام تعلن أطقم مباراتي الإثنين بدور الـ32 لكأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي غدًا الإثنين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي تُقام دون الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، في إطار الترتيبات التنظيمية المعتمدة لهذه المرحلة من البطولة.

مصطفى الشهدى يدير لقاء المصري ودكرنس

أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة المصري البورسعيدي أمام دكرنس إلى الحكم مصطفى الشهدى، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الثانية والنصف عصرًا على استاد السويس الجديد.

ويعاون الشهدى في إدارة المباراة كل من محمد رمضان ومحمود دين كمساعدين، بينما يتولى محمد رمضان مهام الحكم الرابع.

وتحظى المباراة باهتمام خاص نظرًا لرغبة المصري في تأكيد تفوقه والتأهل للدور التالي، مقابل طموحات دكرنس في تحقيق مفاجأة أمام أحد فرق الدوري الممتاز.

صبحى العمراوي حكما لمواجهة بيراميدز ومسار

وفي المباراة الثانية، قررت لجنة الحكام تعيين صبحى العمراوي حكمًا للساحة في مواجهة بيراميدز أمام مسار، والتي تقام في تمام الخامسة مساءً على استاد بتروسبورت.

ويعاونه كل من خالد حسين ومحمد عاطف الزناري كمساعدين، فيما يتولى محمد طعيمة مهمة الحكم الرابع.

ويسعى بيراميدز لحسم اللقاء مبكرًا وتجنب أي مفاجآت، بينما يأمل فريق مسار في الظهور القوي وترك بصمة في البطولة.

تعديل جديد في لائحة كأس مصر

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقر على تطبيق تعديل جديد في لائحة مباريات كأس مصر اعتبارًا من دور الـ32، حيث تقرر اللجوء مباشرة إلى الأشواط الإضافية حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ثم ركلات الترجيح إذا استمر التعادل، دون إعادة للمباريات.

ويهدف هذا القرار إلى زيادة الإثارة والندية في منافسات البطولة الأقدم على الساحة المحلية، وتسريع وتيرة الحسم في الأدوار الإقصائية



