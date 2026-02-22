قومى المرأة بسوهاج: استخراج 107 بطاقات رقم قومي بطما

قام فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة بسوهاج، باستخراج 107 بطاقة رقم قومي، بقرية الحسنة دائرة مركز طما، بالمجان للسيدات والفتيات المستحقات.

المجلس القومي للمرأة بسوهاج

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وأضافت أن ذلك ضمن أعمال المجلس القومي للمرأة، والذي يأتي فى إطار البروتوكول الموقع بين المجلس القومى للمرأة ومصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي.

وأشارت إلى أن فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، يواصل جهوده لتمكين المرأة فى مختلف المجالات، من تقديم خدمات متنوعة للسيدات والفتيات، وعقد ندوات وبرامج تدريبية وندوات توعوية في مختلف الموضوعات.