السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز

عقد اليوم، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري، التي تقام بين ناديي الزمالك وبيراميدز غدا في أبوظبي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيره بنادي الزمالك في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، من مساء غدا الخميس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

وتم خلال الاجتماع، على أن يرتدي نادي بيراميدز طاقمه الجديد الثالث الأسود الكامل في الذهبي، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

ويرتدي نادي الزمالك طاقمه الأساسي الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

ووفقا للائحة كأس السوبر المصري للأبطال، فإنه في حالة انتهاء المباراة بشوطيها بنتيجة التعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

وتم التأكيد من جانب مسئولي لجنة الحكام على أن التغيير السادس المتعلق بالارتجاج الدماغي (ضربات الرأس) غير مطبق حتى الآن في البطولة وكذلك البطولات المحلية في ظل تعلق ذلك باحتياطات طبية متعلقة بالارتجاج الدماغي، وبالتالي لن يسمح بأكثر من خمسة تغييرات فقط على ٣ فترات توقف طوال الشوطين.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر مدير الفريق، واللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي وزياد زيدان إداري الفريق.