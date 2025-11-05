الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حفظ الشكوى المقدمة من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد مجلة النادي الأهلي، بشأن العدد الصادر بتاريخ 30 أكتوبر.

صدر القرار بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلام عصام الأمير، وكيل المجلس، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى المشكو بحقه في ضوء المعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسئولية والمهنية، في ضوء ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته.