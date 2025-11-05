قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
تزامنا مع بدء الصمت الانتخابي غدا.. ما عقوبة خرقه؟
الحكومة: تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين بالتأمين الصحى الشامل
يورتيتش مدرب بيرامديز: مواجهة الزمالك في السوبر تحد جديد رغم الغيابات
الجيش السوداني يحشد قواته ويستخدم تكتيكات عسكرية لاستعادة الفاشر
رياضة

عمر جابر: جماهير الزمالك مصدر قوتنا.. وهدفنا التتويج بالسوبر المصري

عمر جابر
عمر جابر
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أكد عمر جابر لاعب نادي الزمالك على أهمية مواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الزمالك دائمًا ما يكون المرشح الأول في مثل هذه المباريات.

 وأوضح اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن الفريق يسعى لتقديم أداء يليق باسم النادي وجماهيره، مضيفًا أنه ينتظر حضور جماهير الزمالك ودعمهم كما اعتاد منهم دائمًا. 

وشدد عمر جابر، على أن جماهير الزمالك هي مصدر القوة الحقيقي للفريق، واللاعبون مروا بظروف أصعب من قبل، و لديهم ثقة كبيرة في إسعاد الجماهير خلال هذه المرحلة. 

وأضاف قائد الزمالك أن دوره في الفريق مهم ويضع مسؤولية كبيرة على عاتقه، معربًا عن سعادته بوجود جهاز فني “زملكاوي محترم ومشجعين قبل أن يكونوا مسؤولين"، بالإضافة لامتلاك الفريق لاعبين على أعلى مستوى في جميع الجوانب. 

واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق أمام مواجهتين على بطولة، و هناك تركيز كبير من أجل تحقيق اللقب خلال الأيام المقبلة. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

عمر جابر نادي الزمالك بيراميدز بطولة كأس السوبر المصري

بالصور

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

فيديو

