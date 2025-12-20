قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حبس سيدة لاتهامها بانتحال صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل بدون ترخيص

المتهمة
المتهمة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم منتحله صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل " بدون ترخيص" بالجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم منتحله صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل " بدون ترخيص" بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إنتحال صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل "بدون ترخيص" كائنة بالجيزة ، والترويج لنشاطها الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافها وضبطها .. وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامى" – مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر – مبالغ مالية) .. وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق العيادة المشار إليها.

النصب والإحتيال عيادة تجميل اخبار الحوادث

