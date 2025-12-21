قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الخليل ورام الله
نموذج يُحتذى به .. مطالب برلمانية لتعميم مُبادرة «دفء وكساء» بالسويس بمختلف المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها أثناء عبورها الطريق السريع بـ طوخ

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها أثناء عبورها الطريق الزراعى بطوخ وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.


وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى قها التخصصى بوصول طالبة "حنين خ أ" 18 عاما، ومقيمة بقرية اجهور الكبرى بدائرة المركز، جثة هامدة إثر حادث تصادم أثناء ذهابها لدرس خصوصي.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفية كانت رفقه إحدى زملائها، وأثناء عبورهما الطريق الزراعى للذهاب لدرس خصوصي صدمتها سيارة، بينما أنقذت العناية الإلهية صديقتها.
وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وضبط السيارة وقائدها.

القليوبية الطريق الزراعي طوخ حادث مصرع طالبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

ترشيحاتنا

غزة

إعلام إسرائيلي: ترامب سيعرض على نتنياهو مخطط المرحلة الثانية من اتفاق غزة

اخبار التوك شو

وزير البترول: لا زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026.. أحمد موسى: اللي يقولك إن إسرائيل ماسكة محبس الغاز القادم لمصر مجنون| أخبار التوك شو

السلع

بشرى سارة مع دخول 2026.. استقرار أسعار السلع الأساسية وتراجع التضخم

بالصور

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد