التصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها أثناء عبورها الطريق السريع بـ طوخ

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها أثناء عبورها الطريق الزراعى بطوخ وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى قها التخصصى بوصول طالبة "حنين خ أ" 18 عاما، ومقيمة بقرية اجهور الكبرى بدائرة المركز، جثة هامدة إثر حادث تصادم أثناء ذهابها لدرس خصوصي.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفية كانت رفقه إحدى زملائها، وأثناء عبورهما الطريق الزراعى للذهاب لدرس خصوصي صدمتها سيارة، بينما أنقذت العناية الإلهية صديقتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وضبط السيارة وقائدها.