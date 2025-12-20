اجتماع تنسيقي بين مياه القليوبية والجهاز التنفيذي لمتابعة استلام المشروعات

عقد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع المهندس هاني هاشم، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور مسئولي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها داخل نطاق المحافظة.



وتناول الاجتماع استعراض نسب ومعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، خاصة مشروعات الصرف الصحي بمركز شبين القناطر، حيث تم بحث الموقف التنفيذي لكل مشروع على حدة، ومناقشة معوقات التنفيذ والتسليم وآليات تذليلها، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ودخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت.



وأكد الحضور على أهمية الإسراع في الانتهاء من الأعمال المتبقية، وإزالة أي عقبات فنية أو تنفيذية تعوق الاستلام، مع التشديد على التنسيق الكامل بين شركة مياه القليوبية والجهاز التنفيذي لوضع برنامج زمني مُحكم للانتهاء من المشروعات المتعثرة خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، شدد المهندس محمد فودة على التزام الشركة بتوجيهات المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نسب الإنجاز أولًا بأول لضمان سرعة الانتهاء منها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.



كما ناقش الاجتماع آليات الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات، ومراجعة الملاحظات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة، مع الاتفاق على تنفيذ زيارات ميدانية مشتركة لمواقع المشروعات على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ الحقيقية والتأكد من جاهزية المشروعات للتشغيل.



وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء وتسليم عدد من المشروعات الحيوية، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين بمحافظة القليوبية.