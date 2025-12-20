قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر
صحيفة عبرية: إسرائيل دخلت بحالة استنزاف مفتوحة في غزة ولبنان وسوريا
برلماني: منتدى روسيا أفريقيا يعزز الاستثمار الصناعي والبنية التحتية للقارة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

اجتماع تنسيقي بين مياه القليوبية والجهاز التنفيذي لمتابعة استلام المشروعات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع المهندس هاني هاشم، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور مسئولي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها داخل نطاق المحافظة.


وتناول الاجتماع استعراض نسب ومعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، خاصة مشروعات الصرف الصحي بمركز شبين القناطر، حيث تم بحث الموقف التنفيذي لكل مشروع على حدة، ومناقشة معوقات التنفيذ والتسليم وآليات تذليلها، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ودخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت.
 

وأكد الحضور على أهمية الإسراع في الانتهاء من الأعمال المتبقية، وإزالة أي عقبات فنية أو تنفيذية تعوق الاستلام، مع التشديد على التنسيق الكامل بين شركة مياه القليوبية والجهاز التنفيذي لوضع برنامج زمني مُحكم للانتهاء من المشروعات المتعثرة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، شدد المهندس محمد فودة على التزام الشركة بتوجيهات المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نسب الإنجاز أولًا بأول لضمان سرعة الانتهاء منها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.


كما ناقش الاجتماع آليات الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات، ومراجعة الملاحظات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة، مع الاتفاق على تنفيذ زيارات ميدانية مشتركة لمواقع المشروعات على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ الحقيقية والتأكد من جاهزية المشروعات للتشغيل.


وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء وتسليم عدد من المشروعات الحيوية، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين بمحافظة القليوبية.

القليوبية محافظة القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحي رئيس شركة مياه القليوبية مياه القليوبية

