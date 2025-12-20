مصرع طالبة إثر سقوط ونش من برج سكني تحت الإنشاء في طوخ بالقليوبية

شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادثا مأساويا اليوم، بعد سقوط ونش من الطابق الرابع خلال أعمال إنشاء أحد الأبراج السكنية بشارع حمام السباحة.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ يفيد بإصابة فتاة كانت تمر بالشارع لحظة سقوط الونش، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أنها توفيت فور وصولها متأثرة بإصابتها.



وكشفت التحقيقات أن الضحية تُدعى هويدا. ت، تبلغ من العمر 13 عاما، وكانت موجودة أسفل موقع العمل عند وقوع الحادث، ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، ومراجعة إجراءات السلامة داخل موقع البناء، وتحديد المسؤوليات القانونية.