قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم العروض .. توروب يرفض إعارة محمد سيحا ويؤكد استمراره مع الأهلي
استشهاد الطفل ريان أبو معلا برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه
افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة
عروس المشتاني| أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الأحد 21-12-2025 .. تعرّف عليها
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 21-12-2025
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ورابط استمارة التقديم .. تفاصيل عاجلة الآن
مُحاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات .. بعد قليل
هل أمر النبي بصيام أول يوم من رجب؟.. الإفتاء توضح 9 حقائق
الإعداد العشوائي سبب صدمة الجماهير.. «أبو الدهب»: الخروج المبكر كان مُستحقًا في كأس العرب
النادي مُلتزم تعاقديًا .. «بيسيرو»: ليست لي مستحقات مالية لدي نادي الزمالك منذ رحيلي
نجم الأهلي يُحذّر: منتخب مصر يمتلك الخبرات لكن الكرة ليست بالأسماء
كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
رباب الهواري

تتجه اليوم الأحد أنظار عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية ومصر تحديدًا نحو النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي تُعد من أقوى النسخ القارية المنتظرة. 

تأتي البطولة هذا العام وسط منافسة شديدة بين أبرز المنتخبات، وارتفاع سقف الطموحات من الفرق المشاركة التي تسعى للوصول إلى منصات التتويج وتحقيق المجد القاري.
 

استضافة المملكة المغربية للبطولة

تستضيف المملكة المغربية البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا يتنافسون على اللقب. وتتميز هذه النسخة بتنوع المنتخبات بين القوى التقليدية التي تمتلك تاريخًا طويلًا في البطولة، وأخرى تطمح لصناعة إنجاز جديد في سجلات كأس الأمم الإفريقية.

افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية

تبدأ منافسات البطولة رسميًا مساء اليوم الأحد، بمباراة الافتتاح بين منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، ونظيره جزر القمر على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. ويعتبر منتخب المغرب أحد أبرز المرشحين للقب، خاصة في ظل امتلاكه لاعبين مميزين وخبرة كبيرة على المستوى القاري.

مجموعات البطولة

تضم البطولة 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، على النحو التالي:

  • المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.
  • المجموعة الثانية: مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، زيمبابوي.
  • المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.
  • المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.
  • المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.
  • المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق.

منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

يشارك المنتخب المصري في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي. وتعد هذه المجموعة متوازنة وتفرض تحديات قوية على الفراعنة، الذين يسعون لاستعادة ألقابهم القارية.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بقيادة المدير الفني حسام حسن بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، ثم يلتقي جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر، قبل أن يختم مباريات دور المجموعات أمام أنجولا يوم 29 ديسمبر. ويأمل المنتخب المصري في التأهل إلى الأدوار الإقصائية وتحقيق نتائج مميزة، توازي طموحات الجماهير.
 

نظام البطولة والمراحل النهائية

تُقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر، على أن تنطلق مواجهات دور الـ16 مطلع يناير. يلي ذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 18 يناير. ويعتمد النظام على التأهل من كل مجموعة إلى الدور التالي، مع إضافة أفضل الفرق صاحبة المركز الثالث في بعض المجموعات لضمان مشاركة 16 فريقًا في الأدوار الإقصائية.
 

طموحات الجماهير العربية والإفريقية

تحمل النسخة الحالية آمالًا كبيرة للجماهير العربية والإفريقية، التي تنتظر بطولة حافلة بالإثارة والندية، ومنافسة شرسة بين المنتخبات الكبرى. وتعد الملاعب المغربية مسرحًا مثاليًا لمواجهات قوية وشيقة، وسط أجواء جماهيرية حماسية، تجعل كأس أمم إفريقيا 2025 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في القارة السمراء.

كأس الامم الافريقية منتخب المغرب منتخب مصر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

والدة شيماء جمال

هتخرج بعد قليل.. إنهاء اجراءات الافراج عن والدة شيماء جمال| خاص

دعاء اول ليلة في شهر رجب

دعاء أول ليلة في شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

ترشيحاتنا

القمر

اكتشاف مثير على الجانب البعيد للقمر.. ماذا وجدت الصين في الفضاء؟

الفضاء

الرحلة التاريخية إلى حافة الفضاء.. ماذا يعني إرسال أول مستخدم لكرسي متحرك إلى خارج الأرض؟

الانهار الجليدية

كارثة مناخية جديدة.. الأرض على موعد مع فقدان 100 ألف نهر جليدي

بالصور

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد