كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة

تتجه اليوم الأحد أنظار عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية ومصر تحديدًا نحو النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي تُعد من أقوى النسخ القارية المنتظرة.

تأتي البطولة هذا العام وسط منافسة شديدة بين أبرز المنتخبات، وارتفاع سقف الطموحات من الفرق المشاركة التي تسعى للوصول إلى منصات التتويج وتحقيق المجد القاري.



استضافة المملكة المغربية للبطولة

تستضيف المملكة المغربية البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا يتنافسون على اللقب. وتتميز هذه النسخة بتنوع المنتخبات بين القوى التقليدية التي تمتلك تاريخًا طويلًا في البطولة، وأخرى تطمح لصناعة إنجاز جديد في سجلات كأس الأمم الإفريقية.

افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية

تبدأ منافسات البطولة رسميًا مساء اليوم الأحد، بمباراة الافتتاح بين منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، ونظيره جزر القمر على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. ويعتبر منتخب المغرب أحد أبرز المرشحين للقب، خاصة في ظل امتلاكه لاعبين مميزين وخبرة كبيرة على المستوى القاري.

مجموعات البطولة

تضم البطولة 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق.

منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

يشارك المنتخب المصري في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي. وتعد هذه المجموعة متوازنة وتفرض تحديات قوية على الفراعنة، الذين يسعون لاستعادة ألقابهم القارية.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بقيادة المدير الفني حسام حسن بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، ثم يلتقي جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر، قبل أن يختم مباريات دور المجموعات أمام أنجولا يوم 29 ديسمبر. ويأمل المنتخب المصري في التأهل إلى الأدوار الإقصائية وتحقيق نتائج مميزة، توازي طموحات الجماهير.



نظام البطولة والمراحل النهائية

تُقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر، على أن تنطلق مواجهات دور الـ16 مطلع يناير. يلي ذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 18 يناير. ويعتمد النظام على التأهل من كل مجموعة إلى الدور التالي، مع إضافة أفضل الفرق صاحبة المركز الثالث في بعض المجموعات لضمان مشاركة 16 فريقًا في الأدوار الإقصائية.



طموحات الجماهير العربية والإفريقية

تحمل النسخة الحالية آمالًا كبيرة للجماهير العربية والإفريقية، التي تنتظر بطولة حافلة بالإثارة والندية، ومنافسة شرسة بين المنتخبات الكبرى. وتعد الملاعب المغربية مسرحًا مثاليًا لمواجهات قوية وشيقة، وسط أجواء جماهيرية حماسية، تجعل كأس أمم إفريقيا 2025 واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في القارة السمراء.