طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة بقضاء بنت جبيل بلبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ياطر التابعة لقضاء بنت جبيل، بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان، بصاروخين، ما أسفر عن سقوط مصابين وضحايا.

حصيلة الإصابات

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الاستهداف فورًا، فيما لم تُصدر وزارة الصحة اللبنانية حتى الآن بيانًا رسميًا يحدد حصيلة الإصابات، وسط معلومات أولية تشير إلى سقوط شهيد على الأقل.

وأضاف أن الاستهداف جاء عقب تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في القطاعات الثلاثة للجنوب اللبناني، بالتزامن مع إطلاق طلقات رشاشة من موقع عسكري إسرائيلي على الحدود الجنوبية باتجاه عدد من البلدات.

فرق الإسعاف والدفاع المدني

وفي الوقت ذاته، تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات انتشال الضحايا والمصابين من داخل السيارة ومحيطها، بعد إخماد النيران التي اندلعت فيها جراء القصف.