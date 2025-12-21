الأهلي يهنىء حسن مصطفي عقب فوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد

تقدم مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسه محمود الخطيب بالتهنئه لـ حسن مصطفي عقب فوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد لدورة انتخابية جديدة تمتد من عام 2025 وحتى عام 2029

حسم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، سباق رئاسة الاتحاد الدولي بعد حصوله على 129 صوتا من إجمالي أصوات الجمعية العمومية، متفوقا على منافسيه الثلاثة، حيث حصل فرانك بوبيناك مرشح سلوفينيا على 24 صوتا، وجيرد بوتزيك مرشح ألمانيا على 20 صوتا، بينما نال تجارك دي لانج مرشح هولندا 3 أصوات، ليحصد حسن مصطفى الأغلبية المطلوبة ويواصل قيادته للعبة عالميا.

وجاء فوز حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد لدورة انتخابية جديدة تمتد من عام 2025 وحتى عام 2029، ليحقق ولايته السابعة على التوالي، في إنجاز يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الاتحادات الوطنية في مختلف دول العالم، ومكانته المؤثرة داخل منظومة كرة اليد الدولية.

وأقيمت الانتخابات خلال الاجتماع العادي رقم الأربعين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي عقد منذ قليل بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 176 اتحادا وطنيا من أصل 211 اتحادا يحق لهم التصويت، في واحدة من أكبر الجمعيات العمومية التي شهدها الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر تاريخه.

وأكدت نتيجة التصويت استمرار الدعم الدولي للدكتور حسن مصطفى، تقديرا لدوره في تطوير اللعبة وتوسيع انتشارها عالميا، وتعزيز مكانة الاتحاد الدولي تنظيميا وفنيا، إلى جانب النجاحات التي تحققت خلال فتراته السابقة على مستوى البطولات الكبرى وبرامج التطوير والانتشار القاري.