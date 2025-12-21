سيد معوض: المحافظ أقال مجلس إدارة الإسماعيلي بسبب موافقتهم على بيعي للأهلي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تحدّث سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سبب عدم انتقاله إلى النادي الأهلي بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2008، رغم موافقة النادي الإسماعيلي على الصفقة.

وقال سيد معوض، خلال تواجده ضيفًا في بودكاست «الحوار كبير»، الذي يقدّمه الإعلامي أحمد أسامة:"في البداية، نادي الزمالك فاوضني، لكني كنت أتمنى التواجد في النادي الأهلي".

وأضاف:"في نفس التوقيت الذي فاوضني فيه الزمالك، عرضت نفسي على النادي الأهلي، ووقّعت عقدين على بياض للأهلي، لأن رغبتي كانت اللعب بقميص النادي".

عرض الزمالك

وتابع:"عرض الزمالك كان أكبر من العرض الذي قدّمه الأهلي، ووقتها كانت عقود لاعبي الزمالك أعلى من عقود لاعبي الأهلي، وهاني سعيد في نفس التوقيت انتقل إلى الزمالك وكان يتقاضى ثلاثة أو أربعة أضعاف ما كنت سأتقاضاه تقريبًا".

الانتقال للأهلي

وأكمل:"ظهرت في أحد البرامج الرياضية وأعلنت انتقالي إلى النادي الأهلي، بعدما حضرت اجتماعًا ضمّ الكابتن محمود الخطيب، والمهندس عدلي القيعي، والمهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، ووقّعت العقود خلال هذا الاجتماع، لذلك أعلنت انتقالي رسميًا للأهلي".

واستطرد:"منطقة الإسماعيلية لكرة القدم رفضت توثيق العقود، وحدثت أزمة كبيرة وقتها، وتدخل المحافظ وأقال مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالكامل بسبب موافقتهم على بيعي للنادي الأهلي".

