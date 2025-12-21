قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعثر مفاوضات الأهلي لتجديد عقد أحمد عبد القادر
وفاء عامر تهدي تكريمها للجمهور في احتفالية مفيد فوزي وآمال العمدة (فيديو)
عبد العاطي: لا خلافات لمصر مع دول حوض النيل سوى واحدة.. ومنفتحون على التعاون وتعديل الاتفاق الإطاري
بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟
تقارير إعلامية: الناتو يطالب ترامب بالضغط على بوتين لإبرام اتفاق سلام
طريقك أمان .. الداخلية تحيل 132 ألفا و409 مخالفات مرورية للنيابة
الولايات المتحدة تصادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج
استغفار لمن أثقلته ذنوب ترك الصلاة.. ردده بهذه الصيغة بإخلاص
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يعكس ثقل مصر الإقليمي
مران الأهلي .. الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة غزل المحلة
رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة مفاجئة في معسكر أوغندا قبل مواجهة تونس بافتتاح أمم إفريقيا 2025

منتخب أوغندا
منتخب أوغندا
إسلام مقلد

شهد معسكر المنتخب الأوغندي لكرة القدم ، أزمة غير متوقعة قبل أيام قليلة من مباراته الافتتاحية أمام المنتخب التونسي، في كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

امتناع اللاعبين

التقارير الصحفية الأوغندية كشفت عن امتناع لاعبي المنتخب عن خوض المران مساء السبت، اعتراضًا على عدم حصولهم على المكافآت المالية المتفق عليها مسبقا من قبل الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير داخل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي بول بوت، الذي كان يأمل في تجهيز لاعبيه بأفضل شكل ممكن قبل ضربة البداية.

مغادرة اللاعبين

وذكر موقع "kawowo" الأوغندي أن الجهاز الفني بدأ تجهيز المعدات التدريبية فور وصوله إلى الملعب، إلا أن المشهد تغير بشكل كامل بعد دقائق قليلة، حيث سحب أعضاء الجهاز الفني أدوات التدريب وحزموا أمتعتهم وغادروا إلى مقر إقامة الفريق، عقب تأكدهم من رفض اللاعبين المشاركة في المران.

كبار اللاعبين

الموقع أوضح أن مجموعة من كبار اللاعبين داخل المنتخب قادت هذا التحرك الاحتجاجي، بعد رفضهم للمبلغ المقترح من الاتحاد الجديد، والذي حدد بـ 6000 دولار لكل لاعب كمكافأة التأهل إلى البطولة، بدلا من 10 آلاف دولار التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، مع وجود تفاوت بين اللاعبين وفق نسبة المشاركة في مشوار التأهل.

التدخل سريعا

الأزمة دفعت رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، موزيس ماجوجو، للتدخل سريعًا مساء السبت حيث توصل لاتفاق أعاد الهدوء إلى المعسكر، على أن يستأنف المنتخب تدريباته بدءًا من اليوم الأحد، قبل مواجهة تونس المرتقبة في مستهل مشواره القاري.

مشاركة أوغندا للمرة الثامنة بكأس الأمم الإفريقية

ويشارك منتخب أوغندا في كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، بعد غياب عن النسختين الماضيتين، حيث يلعب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب تونس وتنزانيا ونيجيريا، وسيواجه نسور قرطاج في الجولة الأولى، ثم تنزانيا ونيجيريا أيام 23 و27 و30 ديسمبر الجاري.

منتخب أوغندا لم يسبق له حصد لقب البطولة القارية، فيما يبقى أفضل إنجازاته الوصول إلى المباراة النهائية في نسخة 1978، عندما حل وصيفًا خلف المنتخب الغاني.

منتخب أوغندا المنتخب الأوغندي كأس الأمم الإفريقية منتخب تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس مدينة العاشر يشارك فيش أعمال تطوير وتنظيم ساحات التحفظ على المركبات

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار يستقبل وزير الاقتصاد الأرميني لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

رئيس "الجمارك": لقاءات دورية مع منظمات الأعمال لشرح نظام "ACI"

رئيس "الجمارك": لقاءات دورية مع منظمات الأعمال لشرح نظام "ACI"

بالصور

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد