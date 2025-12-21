أزمة مفاجئة في معسكر أوغندا قبل مواجهة تونس بافتتاح أمم إفريقيا 2025

شهد معسكر المنتخب الأوغندي لكرة القدم ، أزمة غير متوقعة قبل أيام قليلة من مباراته الافتتاحية أمام المنتخب التونسي، في كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

امتناع اللاعبين

التقارير الصحفية الأوغندية كشفت عن امتناع لاعبي المنتخب عن خوض المران مساء السبت، اعتراضًا على عدم حصولهم على المكافآت المالية المتفق عليها مسبقا من قبل الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير داخل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي بول بوت، الذي كان يأمل في تجهيز لاعبيه بأفضل شكل ممكن قبل ضربة البداية.

مغادرة اللاعبين

وذكر موقع "kawowo" الأوغندي أن الجهاز الفني بدأ تجهيز المعدات التدريبية فور وصوله إلى الملعب، إلا أن المشهد تغير بشكل كامل بعد دقائق قليلة، حيث سحب أعضاء الجهاز الفني أدوات التدريب وحزموا أمتعتهم وغادروا إلى مقر إقامة الفريق، عقب تأكدهم من رفض اللاعبين المشاركة في المران.

كبار اللاعبين

الموقع أوضح أن مجموعة من كبار اللاعبين داخل المنتخب قادت هذا التحرك الاحتجاجي، بعد رفضهم للمبلغ المقترح من الاتحاد الجديد، والذي حدد بـ 6000 دولار لكل لاعب كمكافأة التأهل إلى البطولة، بدلا من 10 آلاف دولار التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، مع وجود تفاوت بين اللاعبين وفق نسبة المشاركة في مشوار التأهل.

التدخل سريعا

الأزمة دفعت رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، موزيس ماجوجو، للتدخل سريعًا مساء السبت حيث توصل لاتفاق أعاد الهدوء إلى المعسكر، على أن يستأنف المنتخب تدريباته بدءًا من اليوم الأحد، قبل مواجهة تونس المرتقبة في مستهل مشواره القاري.

مشاركة أوغندا للمرة الثامنة بكأس الأمم الإفريقية

ويشارك منتخب أوغندا في كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، بعد غياب عن النسختين الماضيتين، حيث يلعب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب تونس وتنزانيا ونيجيريا، وسيواجه نسور قرطاج في الجولة الأولى، ثم تنزانيا ونيجيريا أيام 23 و27 و30 ديسمبر الجاري.

منتخب أوغندا لم يسبق له حصد لقب البطولة القارية، فيما يبقى أفضل إنجازاته الوصول إلى المباراة النهائية في نسخة 1978، عندما حل وصيفًا خلف المنتخب الغاني.