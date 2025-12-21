المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يعكس ثقل مصر الإقليمي

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ"مسرور بارزاني" رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، يعكس المكانة المحورية للدولة المصرية ودورها الثابت في دعم استقرار المنطقة والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية.

وأوضح «جبر» في تصريحات له اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل والمستمر للعراق الشقيق، ومساندته في مواجهة التحديات الإقليمية وعلى رأسها الإرهاب؛ يبعث برسائل طمأنة قوية تعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية المصرية والعراقية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق، بما في ذلك إقليم كردستان؛ يمثل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكات الاستراتيجية، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مؤكدًا أن الشركات المصرية تمتلك خبرات وقدرات كبيرة تؤهلها لتنفيذ مشروعات كبرى بجودة عالية وتكلفة تنافسية.

دور الشركات المصرية في إقليم كردستان العراق

وأضاف أمين القاهرة، أن ترحيب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، بدور الشركات المصرية؛ يعكس الثقة المتبادلة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون المشترك، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والعراقي.

واختتم القبطان محمود جبر تصريحاته، بالتأكيد أن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خلال اللقاء؛ يعزز من فرص استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤكد أن مصر ستظل لاعبًا رئيسيًا في دعم السلام والتنمية بالشرق الأوسط.