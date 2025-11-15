ناقد رياضي يهاجم إدارة الزمالك بشأن كرة اليد.. السبب

هاجم الناقد الرياضي خالد طلعت إدارة نادي الزمالك بسبب كرة اليد في القلعه البيضاء.

أرقام فريق كرة اليد للقلعة البيضاء

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من سنتين بالظبط قبل تولي مجلس حسين لبيب كان الزمالك متفوق على الأهلي في عدد البطولات في كرة اليد للرجال بفارق 9 بطولات كاملة (67 بطولة للزمالك مقابل 58 بطولة للأهلي)

خلال أخر موسمين الأهلي كسب 12 بطولة والزمالك مكسبشي ولا بطولة عشان الأهلي يتفوق على الزمالك باجمالي 70 بطولة للأهلي مقابل 67 بطولة للزمالك !!

الغريب ان رئيس النادي ونائب الرئيس وعضوة مجلس الادارة كلهم ينتمون الى اسرة كرة اليد وتاريخهم وخبرتهم كلها في كرة اليد !!!".

وإليكم المقارنة:

يد الأهلي يتوج بلقب كأس السوبر عقب الفوز أمام سموحة

وكان قد توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصري عقب الفوز على سموحة بنتيجة 26 - 22 فى النهائي الذى أقيم على صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين.

انتهي الشوط الأول بنتيجة 12-10، قبل أن ينجح الأهلي في حصد اللقب بعد السيطرة على بطولة أفريقيا التى اقيمت مؤخرا فى المغرب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، بينما حقق سموحة الفوز على الزمالك بنتيجة 29-28.