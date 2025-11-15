قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باليوم والساعة .. مواعيد مباريات منتخب مصر للمحليين في كأس العرب والقنوات الناقلة
تحول تاريخي.. مشروع قرار أمريكي يضع إسرائيل أمام خيار الدولة الفلسطينية
وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المنشآت الطبية
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يهاجم إدارة الزمالك بشأن كرة اليد.. السبب

كرة اليد
كرة اليد
باسنتي ناجي

هاجم الناقد الرياضي خالد طلعت إدارة نادي الزمالك بسبب كرة اليد في القلعه البيضاء.

أرقام فريق كرة اليد للقلعة البيضاء 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من سنتين بالظبط قبل تولي مجلس حسين لبيب كان الزمالك متفوق على الأهلي في عدد البطولات في كرة اليد للرجال بفارق 9 بطولات كاملة (67 بطولة للزمالك مقابل 58 بطولة للأهلي)

خلال أخر موسمين الأهلي كسب 12 بطولة والزمالك مكسبشي ولا بطولة عشان الأهلي يتفوق على الزمالك باجمالي 70 بطولة للأهلي مقابل 67 بطولة للزمالك !!

الغريب ان رئيس النادي ونائب الرئيس وعضوة مجلس الادارة كلهم ينتمون الى اسرة كرة اليد وتاريخهم وخبرتهم كلها في كرة اليد !!!".

وإليكم المقارنة:

يد الأهلي يتوج بلقب كأس السوبر عقب الفوز أمام سموحة

وكان قد توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصري عقب الفوز على سموحة بنتيجة 26 - 22 فى النهائي الذى أقيم على صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين.

 انتهي الشوط الأول بنتيجة 12-10، قبل أن ينجح الأهلي في حصد اللقب بعد السيطرة على بطولة أفريقيا التى اقيمت مؤخرا فى المغرب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، بينما حقق سموحة الفوز  على الزمالك بنتيجة 29-28.

كرة اليد الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: الدولة تهتم بـ بناء الإنسان للمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تأجيل عقوبة حبس أحد الزوجين في حالة واحدة

تكافل وكرامة

دخل إضافي لـ الأسرة.. هل يتسبب في وقف معاش تكافل وكرامة ؟

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد