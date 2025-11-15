قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم السبت 15 - 11- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة جورجيا ضد إسبانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة
 

كازاخستان X بلجيكا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ليشتنشتاين X ويلز – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جورجيا X إسبانيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

تركيا X بلغاريا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

قبرص X النمسا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

البوسنة والهرسك X رومانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

سلوفينيا X كوسوفو – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

سويسرا X السويد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدنمارك X بيلاروسيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

اليونان X إسكتلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة


السنغال X أوغندا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

كوريا الجنوبية X إنجلترا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

إيطاليا X جمهورية التشيك – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

اليابان X جنوب أفريقيا – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ألمانيا X بوركينا فاسو – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 4

فنزويلا X كوريا الشمالية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

النمسا X تونس – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS

كرواتيا X أوزبكستان – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مواعيد مباريات دولية ودية


ليبيا X موريتانيا – الساعة 1 ظهرا

غينيا X ليبيريا – الساعة 3 ظهرا

جنوب أفريقيا X زامبيا – الساعة 3 ظهرا

ليسوتو X مالاوي – الساعة 4 عصرا

روسيا X تشيلي – الساعة 5 مساء

البرازيل X السنغال – الساعة 6 مساء

أوغندا X تشاد – الساعة 7 مساء

