أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 15 - 11- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة جورجيا ضد إسبانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة
كازاخستان X بلجيكا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ليشتنشتاين X ويلز – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3
جورجيا X إسبانيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1
تركيا X بلغاريا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
قبرص X النمسا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
البوسنة والهرسك X رومانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
سلوفينيا X كوسوفو – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
سويسرا X السويد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الدنمارك X بيلاروسيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
اليونان X إسكتلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة
السنغال X أوغندا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
كوريا الجنوبية X إنجلترا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
إيطاليا X جمهورية التشيك – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
اليابان X جنوب أفريقيا – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
ألمانيا X بوركينا فاسو – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 4
فنزويلا X كوريا الشمالية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
النمسا X تونس – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS
كرواتيا X أوزبكستان – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
مواعيد مباريات دولية ودية
ليبيا X موريتانيا – الساعة 1 ظهرا
غينيا X ليبيريا – الساعة 3 ظهرا
جنوب أفريقيا X زامبيا – الساعة 3 ظهرا
ليسوتو X مالاوي – الساعة 4 عصرا
روسيا X تشيلي – الساعة 5 مساء
البرازيل X السنغال – الساعة 6 مساء
أوغندا X تشاد – الساعة 7 مساء