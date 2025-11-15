قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

درس في الكرة.. أحمد بلال يفتح النار على حسام حسن بعد الخسارة من أوزبكستان

حسام حسن
حسام حسن
يمنى عبد الظاهر

وجه أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا حادًا على منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني، بعد الخسارة من أوزبكستان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة في بطولة العين الودية الدولية.

وقال أحمد بلال في برنامجه بلس 90 المذاع على شاشة قناة النهار: «حسام حسن لأول مرة يلاعب فرقة كورة وهي أوزبكستان، وللمعلومات هما أقل مننا في التصنيف العالمي، ولكن في الكورة أحنا أقل هما قدنا 20 أو 30 مرة».

وأضاف: «أوزبكستان أدتنا درس في كرة القدم، كسبونا 2-0 وكانوا يقدروا يدونا 8 أو 9، منتخب مش موجود على الخريطة أساساً وانت بتلعب بالقوام الأساسي بالكامل».

وتابع: «اقسم بالله لو لعبت في بطولة أفريقيا بالطريقة دي وبالتشكيل ده هنشيل من طوب الأرض، محمد صبحي شال 4 أو 5 انفرادات مش كور عادية ولولاه كنا خسرنا بنتيجة أكبر».

وأكمل بلال: «اللي حصل من أوزبكستان ده جرس إنذار ولازم تاخد بالك، عشان أمم أفريقيا، تشكيل منتخبنا أنا أول مرة في حياتي أشوف طريقة اللعب دي».

أحمد بلال حسام حسن المدير الفني منتخب مصر أوزبكستان بطولة العين الودية محمد صبحي

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

