حسام حسن: بداية مروان عثمان مبشرة وسيكون له دور في المستقبل

علق الكابتن حسام حسن على خسارة منتخب مصر من أوزبكستان في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العين الدولية الودية.

تعليق حسام حسن علي الخسارة

وقال حسام حسن في تصريحات إذاعيه:" نعاني من غياب 10 لاعبين من القوام الأساسي أبرزهم محمد الشناوي و محمد عبد المنعم و تريزيجيه و إبراهيم عادل و عمر مرموش و حمدي فتحي و إمام عاشور و مهند لاشين و معظمهم لاعبين أساسيين ".



وأكمل :⁠الشوط الثاني ظهرنا بمستوانا الحقيقي والحظ لم يحالفنا في انهاء الهجمات ".



وأضاف :" ⁠دفعنا بأكثر من لاعب جديد في المباراة مثل مروان عثمان و زلاكا و صلاح محسن ".



واختتم:" ⁠بداية مروان عثمان مبشرة وسيكون له دور في المستقبل".

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان

وكان قد تعرّض المنتخب المصري الأول، بقيادة المدير الفني حسام حسن، للخسارة أمام منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العين الدولية الودية، التي تأتي ضمن استعدادات الفراعنة لخوض كأس الأمم الأفريقية في المغرب الشهر المقبل.

لم ينجح المنتخب المصري في فك شفرة الدفاع الأوزبكي، بينما تلقّت شباكه هدفين، ليودّع المنتخب طريق النهائي ويتجه للمنافسة على المركز الثالث في البطولة.

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره كاب فيردي يوم الإثنين المقبل، على استاد هزاع بن زايد، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العين.

وكان كاب فيردي قد واجه نظيره الإيراني في نصف النهائي الآخر، وخسر عبر ضربات الترجيح، ليضرب موعدًا مع مصر في مواجهة فاصلة قبل ختام البطولة.