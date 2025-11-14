موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان

تعرّض المنتخب المصري الأول، بقيادة المدير الفني حسام حسن، للخسارة أمام منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العين الدولية الودية، التي تأتي ضمن استعدادات الفراعنة لخوض كأس الأمم الأفريقية في المغرب الشهر المقبل.

لم ينجح المنتخب المصري في فك شفرة الدفاع الأوزبكي، بينما تلقّت شباكه هدفين، ليودّع المنتخب طريق النهائي ويتجه للمنافسة على المركز الثالث في البطولة.

المواجهة القادمة لمنتخب مصر

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره كاب فيردي يوم الإثنين المقبل، على استاد هزاع بن زايد، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العين.

وكان كاب فيردي قد واجه نظيره الإيراني في نصف النهائي الآخر، وخسر عبر ضربات الترجيح، ليضرب موعدًا مع مصر في مواجهة فاصلة قبل ختام البطولة.