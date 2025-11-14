أوستون أورونوف يسجل الهدف الثاني لأوزبكستان في مرمى منتخب مصر بكأس العين الودية

نجح أوستون أورونوف في تسجيل الهدف الثاني لـ منتخب أوزبكستان في مرمى منتخب مصر لتصبح النتيجة 2-0، في المباراة الودية التي انطلقت في السادسة مساء اليوم- بتوقيت القاهرة- على استاد هزاع بن زايد في بطولة كأس العين الودية.

وسجل أوستون أورونوف الهدف في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول بعد مرواغة حارس المرمى محمد صبحي وتسديدها في مرمى منتخب مصر.

وسجل هدف منتخب أوزبكستان الأول نفس اللاعب أوستون أورونوف في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد مراوغة عدة لاعبين على حدود منطقة الجزاء ويضعها على يمين محمد صبحي حارس منتخب مصر بتسديدة أرضية.

تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب أوزبكستان.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد صبحي

رامي ربيعة

محمد حمدي

محمد هاني

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

أسامة فيصل

محمد صلاح

مروان عثمان

مصطفي محمد

البدلاء

أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - أحمد فتوح - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - نبيل دونجا - محمد شحاتة - محمود صابر - طاهر محمد طاهر - محمود زلاكة - صلاح محسن.