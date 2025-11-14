الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا

تقدم منتخب الجزائر بالهدف الثاني على نظيره منتخب مصر الثاني، وذلك ضمن اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب.

وجاء هدف الجزائر الثاني في الدقيقة 67؛ بعد متابعة من نسيم الغول ليسكن الكرة في شباك محمد بسام والذي شارك بديلا لمحمد لطفي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف، نتيجة الشوط الأول من المباراة الودية بين منتخب مصر الثاني ونظيره الجزائري، في اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب.

أحداث الشوط الأول

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل في الدقيقة 31 عبر المهاجم عادل بلبينة، الذي استلم تمريرة في الجانب الأيسر وسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس علي لطفي.

ونجح المنتخب المصري في إدراك التعادل بالدقيقة 40، بعدما أرسل محمد شريف عرضية أرضية اصطدمت بقدم أحد مدافعي الجزائر وتحولت داخل المرمى.



تشكيل منتخب مصر الثاني أمام الجزائر