حازم إمام ينعى محمد صبري: أحرف وأحسن واحد في جيلنا.. ولم يأخذ حقه إعلاميًا

نعى الكابتن حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، زميله الراحل محمد صبري الذي وافته المنية اليوم إثر حادث تصادم، مؤكدًا أن خبر رحيله شكّل صدمة كبيرة لجيل كامل من اللاعبين والجماهير.

وقال إمام في فيديو له نشره على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الله يرحمك يا صبري ويغفرلك. الخبر صعب أوي، مفيش حاجة تغلى على ربنا سبحانه وتعالى. واحد من أهم اللعيبة في مصر ومن أهم اللعيبة اللي لعبت معاهم. كان أحرف وأحسن واحد في جيلنا، وأول واحد ظهر ومخدش حقه إعلاميًا بالقدر الكافي على قدر موهبته. لكن الناس كلها بتحبك، وربنا يرحمك يا رب إن شاء الله”.

وفاة محمد صبري

وجاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث.