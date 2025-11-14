مينا ماهر ينعي محمد صبري: المقاتل الذي أحببنا من خلاله الزمالك

نعى الإعلامي مينا ماهر لاعب الزمالك الأسبق محمد صبري الذي رحل عن عالمنا إثر حادث تصادم، مؤكدًا أن الراحل كان أحد أبرز رموز الإخلاص والروح القتالية داخل القلعة البيضاء.

وقال ماهر في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الحريف، المقاتل، الأشول أبو رجل شومة.. ربنا يرحمك ويغفرلك يا زملكاوي يا عظيم. الله يرحم اللي خالونا نحبوها وإنت من أعظم الناس اللي حبيبتنا في الزمالك. علمتنا إننا نقاتل وعرفتنا إن في لاعيبة مخلصين ومقاتلين. ربنا يرحمك يا صبري يا عظيم".

وفاة محمد صبري

وجاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث.