خبر رحيله أصابنا بالحزن الشديد.. المستكاوي ينعى محمد صبري بكلمات مؤثرة

نعى الناقد الرياضي حسن المستكاوي، نجم الزمالك الأسبق محمد صبري الذي رحل عن عالمنا اليوم، مؤكدًا أن الكرة المصرية فقدت واحدًا من أبرز مواهب جيل مميز في تاريخ نادي الزمالك.

وقال المستكاوي في منشوره عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "البقاء والدوام لله، فقد نادي الزمالك وفقدت أسرة كرة القدم المصرية النجم الموهوب محمد صبرى، الذي كان واحداً من جيل مميز في الزمالك عامر بالمواهب. خبر رحيل صبرى أصابنا وأصاب زملاءه وأصدقاءه بالحزن الشديد. ونسأل الله أن يلهم أسرته وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان".

وفاة محمد صبري

وجاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث.