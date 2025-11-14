قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
لو سألتك أنت مصري .. نانسي عجرم تتحدث عن بدايتها وغنائها بالقاهرة
بهدفين نظيفين.. منتخب مصر تحت الـ 17عاما يتأخر أمام سويسرا بالشوط الأول
هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي
حزب المصريين: العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية تضرب بأعماقها في جذور التاريخ
سبب وفـاة اللاعب محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق
الولايات المتحدة توافق على أول صفقة سلاح مع تايوان في عهد ترامب
حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب كأس العرب لودية الجزائر
إجراءات رادعة بالمتحف المصري الكبير بعد انتشار فيديوهات غير لائقة
التحقيقات مستمرة.. الأوقاف: العثور على شاب متوفى داخل مصلى بنقادة في أسوان
محمد غالي

صدمة كبيرة شهدها الوسط الرياضي اليوم بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك. 

نعى اتحاد الكرة المصري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، اللاعب محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم إثر حادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

اللاعب محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق

وجاء بيان الاتحاد متضمنا أسمى عبارات التعزية من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية وجميع العاملين، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وفاة محمد صبري

وجاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث.

اللاعب محمد صبري من أبرز نجوم الزمالك في تسعينيات

ويعد محمد صبري من أبرز نجوم الزمالك في تسعينيات القرن الماضي، حيث ولد في 7 أبريل 1974 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبدأ مسيرته الكروية في شوارع بلدته قبل أن ينضم لقطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1993 على يد المدرب الراحل محمود الجوهري، ليبدأ رحلة حافلة بالألقاب والإنجازات.

وشارك صبري في قيادة الزمالك لتحقيق 15 لقبا خلال فترة تمثيله للفريق بين 1993 و2003، من بينها الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري والإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية وكأس الأفروآسيوية.

كما سجل ثلاثة أهداف في مباريات القمة أمام الأهلي، من بينها هدفان في موسم 1993 – 1994 أسهما في فوز الزمالك بثنائية نظيفة.

وشارك صبري أيضا بقميص منتخب مصر في ثلاث مباريات دولية، قبل أن ينتقل في نهاية مسيرته إلى نادي الاتحاد السكندري.

وبعد اعتزاله عام 2007 اتجه إلى مجال التدريب وعمل في قطاع الناشئين بالزمالك، كما درب عدة أندية صغيرة ونجح في اكتشاف عدد من المواهب أبرزهم مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي.

وعمل صبري في السنوات الأخيرة مذيعا بقناة الزمالك ومقدما للبرنامج الرئيسي زملكاوي.

وتوالت رسائل النعي من مختلف المؤسسات والأندية، حيث قدم النادي الأهلي تعازيه عبر بيان رسمي صادر عن رئيس النادي محمود الخطيب وأعضاء المجلس، مؤكدين حزنهم الشديد لرحيل لاعب كان علامة بارزة في الكرة المصرية.

كما نعى حازم إمام نجم الزمالك السابق زميله الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيس بوك معبرا عن صدمته الشديدة.

الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل

وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة مدير المنتخب إبراهيم حسن التواصل مع منظمي مباراة مصر وأوزبكستان الودية المقامة مساء اليوم بمدينة العين بالإمارات، للاتفاق على الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل تقديرا لمسيرته وعطائه للكرة المصرية.

وغادر جثمان اللاعب الراحل المستشفى متجها إلى المسجد الذي ستقام فيه صلاة الجنازة، وسط حالة من الحزن العميق بين أسرته ومحبيه وزملائه في الوسط الرياضي.

