كان لعيب كبير.. هشام ماجد ينعي محمد صبري نجم الزمالك

نعى الفنان هشام ماجد، الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق بعد وفاته إثر حادث سير مروع.

وكتب هشام ماجد عبر حسابه على انستجرام: “البقاء لله في وفاة الكابتن محمد صبري نجم مصر ونادي الزمالك السابق، وكان لعيب كبير ربنا يرحمه ويغفر له”.

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة اليوم بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.