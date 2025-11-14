قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو ينعي محمد صبري لاعب الزمالك الراحل بكلمات مؤثرة

محمد صبري
محمد صبري
ملك موسى

نعى أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي، الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتب زيزو:

نعى أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي، الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتب زيزو:

"لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء والدوام لله.. ربنا يرحمك ويغفر لك.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية تفاصيل الحادث الذي أدى إلى وفاة لاعب الزمالك السابق، موضحة أن الواقعة حدثت أثناء قيادته سيارته في أحد الطرق الجانبية بمنطقة التجمع الخامس، حيث فقد السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

ووفقًا للمعاينة الأولية لفريق التحقيق، فإن السرعة الزائدة أو حدوث خلل مفاجئ في عجلة القيادة قد يكونان وراء فقدانه السيطرة على السيارة. كما أوضحت التحريات أن قوة الاصطدام أدت إلى تهشم الجزء الأمامي للمركبة بالكامل، ما أسفر عن وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتعيش الأسرة الكروية المصرية حالة من الحزن لرحيل أحد أبناء نادي الزمالك، حيث يعد محمد صبري من أبرز اللاعبين الذين تركوا بصمة مميزة في الكرة المصرية خلال مسيرته.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

الزمالك محمد صبري احمد سيد زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

المؤتمر العالمي للسكان والصحة

المؤتمر العالمي للسكان والصحة.. جلسة حوارية عن تعزيز العمل اللائق بمصر

جانب من الفاعليات

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحتفل بتخريج دفعة 2025

التضامن الإجتماعي

التضامن: تنمية الطفولة المبكرة في مقدمة أولوياتنا

بالصور

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

فيديو

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد