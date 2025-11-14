زيزو ينعي محمد صبري لاعب الزمالك الراحل بكلمات مؤثرة

نعى أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي، الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتب زيزو:

نعى أحمد سيد "زيزو" لاعب النادي الأهلي، الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وكتب زيزو:

"لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء والدوام لله.. ربنا يرحمك ويغفر لك.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية تفاصيل الحادث الذي أدى إلى وفاة لاعب الزمالك السابق، موضحة أن الواقعة حدثت أثناء قيادته سيارته في أحد الطرق الجانبية بمنطقة التجمع الخامس، حيث فقد السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

ووفقًا للمعاينة الأولية لفريق التحقيق، فإن السرعة الزائدة أو حدوث خلل مفاجئ في عجلة القيادة قد يكونان وراء فقدانه السيطرة على السيارة. كما أوضحت التحريات أن قوة الاصطدام أدت إلى تهشم الجزء الأمامي للمركبة بالكامل، ما أسفر عن وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتعيش الأسرة الكروية المصرية حالة من الحزن لرحيل أحد أبناء نادي الزمالك، حيث يعد محمد صبري من أبرز اللاعبين الذين تركوا بصمة مميزة في الكرة المصرية خلال مسيرته.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.