اتحاد الكرة ينعى نجم الزمالك الراحل محمد صبري

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا جاء فيه: "يتقدم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة في وفاة الكابتن محمد صبري لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادة الراحل لسيارته في أحد الطرق الجانبية بمنطقة التجمع، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.