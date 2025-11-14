رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

شهد الوسط الرياضي المصري صباح الجمعة صدمة كبيرة عقب إعلان وفاة محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إثر حادث سير مأساوي في منطقة التجمع الخامس.

وتشير المعاينة الأولية إلى أنه فقد السيطرة على سيارته، ما أدى إلى اصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء ووفاته في الحال.

وخلّف الحادث حالة واسعة من الحزن بين جماهير الزمالك وزملائه والمدربين، الذين نعوه مؤكدين أخلاقه الرفيعة وتاريخه المشرف.

ويعد صبري أحد رموز الجيل الذهبي للزمالك في التسعينيات، وواصل عطائه بعد الاعتزال عبر عمله الإعلامي بقناة الزمالك. وتستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.