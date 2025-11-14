رفيق دربي .. مؤمن سليمان ينعى الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق

قدّم الكابتن مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، نعيًا مؤثرًا في رحيل نجم القلعة البيضاء السابق محمد صبري، الذي وافته المنية في حادث سير بمنطقة التجمع الخامس صباح اليوم.

ونشر مؤمن سليمان رسالة وداع عبر حسابه الرسمي، جاء فيها:

“البقاء والدوام لله… كابتن محمد صبري في ذمة الله. رفيق دربي وأخويا وعِشرة سنين وذكريات لا تُعد… هتوحشني يا صاحبي.”

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية تفاصيل الحادث الذي أدى إلى وفاة محمد صبري، موضحة أن الواقعة حدثت أثناء قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بمنطقة التجمع الخامس، حيث فقد السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكونا سبب فقدانه السيطرة، فيما أكد فريق التحقيق أن قوة الاصطدام تسببت في تهشم الجزء الأمامي للسيارة بالكامل، ما أدى إلى وفاة اللاعب في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف.

وتعيش الأسرة الرياضية المصرية حالة من الحزن بعد رحيل أحد أبرز نجوم الزمالك في التسعينيات، المعروف بأخلاقه ومسيرته المميزة داخل المستطيل الأخضر.