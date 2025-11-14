قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

كشف معتمد جمال، نجم الزمالك السابق، تفاصيل جديدة ومؤثرة حول اللحظات الأخيرة قبل وفاة زميله الراحل محمد صبري، الذي رحل عن عالمنا إثر حادث أليم.

وأوضح معتمد جمال أن الراحل أجرى اتصالًا بزوجته قبل وفاته بحوالي ربع ساعة فقط، وأخبرها خلال المكالمة بأنه يشعر بتعب شديد وأن حالته ليست مستقرة.

وأضاف أن زوجته طلبت منه الانتظار وعدم التحرك لحين وصولها إليه للاطمئنان على حالته.

وأشار معتمد جمال إلى أن صبري اتصل مرة أخرى بزوجته بعد وقت قصير ليطمئنها، قائلاً إنه أصبح بخير وأن الأمور تسير بشكل طبيعي، قبل أن يتعرض بعدها مباشرة لحادث أسفر عن وفاته في الحال.

وأكد معتمد جمال أن الخبر كان صادمًا لجميع زملائه ومحبيه، خاصة بعد المكالمات التي سبقت الحادث بدقائق، والتي عكست شعور اللاعب بالتعب قبل وقوع الفاجعة.